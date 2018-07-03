"Королева ЧМ-2018" – жена Варди раскрыла сексуальный секрет успеха сборной Англии и потроллила россиян

Ребекка Варди, жена форварда Лестера и сборной Англии Джейми Варди, призналась, что не считает себя Королевой жен игроков Чемпионата мира по футболу 2018, как ее окрестили СМИ.

Во вторник, 3 июля состоится матч за выход в четвертьфинал ЧМ-2018 Колумбия – Англия. Команда Гарета Саутгейта успешно прошла групповой раунд, уступив лишь Бельгии резервным составом. Зато англичане попали в более легкую турнирную сетку, из которой открывается неплохая перспектива на финал.

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Любимые девушки звезд сборной Англии горячо болеют за "трех львов" на Чемпионате мира 2018. Жена Варди среди них. Возлюбленная Джейми рассказала, что футболистам английской национальной команды не запрещено заниматься сексом во время турнира.

"Нет красной карточки для секса. Никто не доказал, что он плохо влияет на игру. Однако мы бы с Джейми и так не занимались любовью из-за детей, которые бегают вокруг. Хотя секс повышает производительность".

В отличие от предыдущих крупных турниров звездам сборной Англии разрешили проводить свободное время со своими близкими. Это очень нравится игрокам команды, которая понемногу начинает мечтать о золоте на Мундиале. Ведь среди них много молодых талантов.

#teamengland Допис, поширений Becky Vardy (@beckyvardy) 2 Лип 2018 р. о 2:17 PDT

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"Саутгейт имеет понятие о ментальности коллектива. Благодаря этому тренеру игроки чувствуют себя расслабленными и мотивированными к игре", – говорит Бекки Варди в интервью OK! magazine.

Не все фанаты в восторге от женщин английских футболистов. Хейтеры из России назвали жен звезд АПЛ уродливыми и сравнили с "русскими медведями, которых надо тренировать, потому что они гуляют по улице". Как на это реагирует Ребекка? Очень тонко: "Наверное, это написал огромный жирный русский, у которого дома нет зеркала. Тролли не дождутся от меня эмоциональной реакции".

"Королева ЧМ-2018? Не согласна с этим. Я прочла, что меня назвали королевой девушек и жен игроков сборной Англии. Меня аж передернуло. Среди наших девушек нет никакой королевы. Мы все личности.

Джейми всегда такой расслабленный, его ничего не пугает. Я не такая. Надеюсь, что на Мундиале дело не дойдет серии пенальти, ведь я не уверена, что смогу справиться со стрессом.

Мы должны быть оптимистами, футболисты должны верить в победу. Если Англия выиграет Чемпионат мира, мы организуем большую вечеринку в нашем саду", – обещает возлюбленная Варди.

Интересно, что девушкам и женам игроков национальной сборной английская Футбольная Ассоциация строго рекомендовала не заходить со своего телефона на собственные банковские счета. Британцы опасаются выходок российских хакеров.

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