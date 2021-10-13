Защитник Динамо Денис Попов не упускает случая пообщаться с футбольными звездами современности.

22-летний защитник восстанавливается от операции, которую спровоцировала травма передней крестообразной связки колена.

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Во время очередного этапа процедур Попов встретился с форвардом Челси Ромелу Лукаку. Соответствующим кадром Денис охотно поделился в своих соцсетях. "Король Бельгии", – подписал фото динамовец.

Напомним, защитник провел в текущем сезоне 34 минуты в поединке второго тура УПЛ против Вереса. Возвращение ожидается весной 2022-го.