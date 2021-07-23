Коробенко не подошел Динамо – хавбека заявил Ингулец
19:52 - Читати українською
Андрей Коробенко не сумел впечатлить наставника Динамо Мирча Луческу.
Ингулец заявил на чемпионат Украины 24-летнего хавбека Андрея Коробенка, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Полузащитник находился на просмотре Динамо, но не получил прописки в киевском клубе. В прошлом сезоне Андрей также защищал цвета Ингульца, где провел в УПЛ 4 матча.
Коробенко является воспитанником Шахтера, футболист уже успел поиграть за Черноморец, Мариуполь и Рух.
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