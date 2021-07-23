Ингулец заявил на чемпионат Украины 24-летнего хавбека Андрея Коробенка, сообщает официальный сайт УПЛ.

Луческу окончательно сформировал свой "черный список" – еще 4 игрока поехали со сборов Динамо

Полузащитник находился на просмотре Динамо, но не получил прописки в киевском клубе. В прошлом сезоне Андрей также защищал цвета Ингульца, где провел в УПЛ 4 матча.

Коробенко является воспитанником Шахтера, футболист уже успел поиграть за Черноморец, Мариуполь и Рух.

КуПС – Ворскла: упущенная победа, обидное дежавю, недобор очков в рейтинг Украины – непростой дебют в Лиге конференций