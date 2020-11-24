21-летний защитник Шахтера Виктор Корниенко на своей странице в Instagram попросил посоветовать ему для просмотра фильм, отдав предпочтение российским боевикам.

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Ультрас Шахтера не оценили предпочтения защитника сборной Украины и посоветовали ему пересмотреть ленту о войне на Донбасс – "Киборги". Стоит отметить, что вскоре Виктор удалил сториз со своей страницы.

В нынешнем сезоне УПЛ Корниенко провел 7 матчей, в которых отметился ассистом.

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