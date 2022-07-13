Корниенко во второй раз станет отцом – защитник Шахтера эмоционально узнал пол малыша
15:14 - Читати українською
Защитник Шахтера Виктор Корниенко ожидает пополнения в семье.
Корниенко вместе со своей женой Ариной устроили торжественный праздник, посвященный тому, чтобы узнать пол ребенка и поделились в своем Instagram.
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Супруги ожидают мальчика, что очень порадовало Корниенко – защитник Шахтера эмоционально начал радоваться, обнимая любимую и друзей и родственников. Добавим, что у семьи Корниенко уже ребенок – девочка София.
В прошлом неполноценном сезоне Виктор провел 13 матчей за Шахтер во всех соревнованиях, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
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