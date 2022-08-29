Защитник Шахтера Виктор Корниенко долго не будет помощником для Игора Йовичевича и его тренерского штаба.

Накануне 23-летний защитник вышел на замену во втором тайме против Кривбасса, столкнулся с визави и травмировался. Виктора вывезли на специальном реанимобиле. Сегодня прошло медицинское обследование.

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Как информирует официальный сайт Шахтера , врачи диагностировали у Корниенко разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. 5 сентября защитника прооперируют, на восстановление ему понадобится 6 месяцев. Это значит, что Виктор пропустит все поединки группового этапа Лиги чемпионов и первого круга чемпионата Украины.

Отметим, встреча против Кривбасса была для украинца дебютной в этом сезоне, он успел провести на поле всего 18 минут. Всего в активе Корниенко 29 матчей в футболке "горняков".