"Считаю, провели неплохой матч, учитывая ротацию. Думаю, это неплохой опыт. Где-то у них были моменты, у нас были. Конечно, самое обидное – пропускать за 10 секунд до финального свистка. Надо что-то с этим делать, не знаю.

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Разберем ошибки, посмотрим, почему так у нас происходит. А так в целом неплохая игра получилась. Надо смотреть повтор и разобрать уже точно, кто не подошел. Так сейчас могу сказать, что и я мог выручить, и в центре поля кто-то не добежал. Сейчас не стоит что-то говорить, нужно посмотреть повтор и разобрать.

Конечно, это вдвойне приятно, когда мечтаешь просто дебютировать за сборную, а когда еще и забиваешь – вдвойне приятно. Есть кому посвятить гол. Вся Украина переживала, родные мои, жена, ребенок, мама, сестра. А так этот гол всей Украине посвящаю. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые приехали и поддержали нас. Это чувствуется на поле, освежает нас где-то. Очень приятно", – заявил Корниенко в комментарии каналу "Футбол".

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