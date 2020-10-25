"Положительные эмоции. Это большой шаг вперед. Главное – доказать, воспользоваться этим шансом. Очень доволен.

Шевченко объявил расширенный список на ноябрьские матчи сборной Украины – первый вызов героя Мадрида

Думаю, что моя игра с Реалом также повлияла на решение Шевченко. Однако, я и до этого много работал, старался, ждал, верил, что будет такой вызов. Думаю, заслужил, буду работать дальше", – сказал Корниенко в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, Виктор дебютировал в основной команде Шахтера 20 сентября 2020 в матче против Зари (2:2), а первым результативным действием отметился уже через неделю, 27 сентября, в игре с донецким Олимпиком, отдав голевую передачу на Виктора Коваленко. В общем, в текущем сезоне в УПЛ провел шесть матчей. В первом же поединке в Лиге чемпионов против Реала отметился ассистом. К слову, Корниенко – чемпион мира 2019 года в составе молодежной сборной Украины U-20.

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