Защитник Шахтера Виктор Корниенко не жалеет сил для обеспечения наших героев всем необходимым.

"Сегодня наши семьи объединились. Семья Марлона помогла нашей Украине, нашим ребятам из терробороны!

Корниенко: Все, что нужно, я стараюсь покупать, находить и развозить людям, защищающим нашу страну

Все, кто нуждался в помощи сегодня, были обеспечены всем нужным! Спасибо Марлону, что сердцем с Украиной", – написал Корниенко в Instagram.

Напомним, 24 февраля Россия нагло ворвалась на территории Украины, но героическое сопротивление народа и наших солдат не оставляют агрессорам шансов.

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