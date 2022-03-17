Корниенко продолжает собирать помощь для защитников Украины – присоединился звездный легионер Шахтера
17 марта 22:06 - Читати українською
Защитник Шахтера Виктор Корниенко не жалеет сил для обеспечения наших героев всем необходимым.
"Сегодня наши семьи объединились. Семья Марлона помогла нашей Украине, нашим ребятам из терробороны!
Корниенко: Все, что нужно, я стараюсь покупать, находить и развозить людям, защищающим нашу страну
Все, кто нуждался в помощи сегодня, были обеспечены всем нужным! Спасибо Марлону, что сердцем с Украиной", – написал Корниенко в Instagram.
Напомним, 24 февраля Россия нагло ворвалась на территории Украины, но героическое сопротивление народа и наших солдат не оставляют агрессорам шансов.
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