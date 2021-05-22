Корниенко признался, что в детстве мечтал выступать за Динамо
16:35 - Читати українською
Защитник Шахтера Виктор Корниенко рассказал о своих предпочтениях из детства.
Чемпион мира U-20 далеко не всегда хотел выступать за "горняков".
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"Когда был еще маленьким, то очень сильно хотел попасть в Динамо и выступать за киевский клуб. Но потом вот так сложилось, что Динамо – это главный конкурент", – сказал Корниенко в эфире программы AUTO ГОЛ.
Добавим, что молодой защитник попал в структуру Шахтера 5 лет назад. В 2019-м стал чемпионом мира вместе со сборной Украины U-20.
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