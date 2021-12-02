"Сейчас очень ответственный период, где мы должны выжать максимум и выйти на первое место. Впереди ответственные матчи со Львовом и Александрией, к тому же качество полей ухудшается, нам труднее играть на атаку.

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Есть и внутреннее волнение за результат, хочется пройти этот отрезок без потерь. Мы все осознаем турнирную ситуацию, разговариваем об этом в команде, чтобы улучшить разницу мячей и выйти на первое место. Психологически важно быть лидерами. Львов? Соперник достойный и неуступчивый. Недаром львовяне обыграли Зару недавно, это говорит об их уровне. Мы готовимся к сложной игре и недооценки соперника не допустим.

Почему с середняками непросто? Все команды всерьез настраиваются на Шахтер. У нас большой клуб, футболисты других команд хотят проявить себя, потому так получается. Конечно, нас раздражает, что соперники защищаются по семь человек в своей штрафной. Трудно раскрыть такую ​​оборону и играть так не интересно. Если бы нас прессинговали и атаковали, матчи были бы более зрелищными, а это плюс для болельщиков", – цитирует Корниенко сайт УПЛ .

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