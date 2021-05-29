"Впечатления невероятные. Хотя получилось пока только три дня, все очень понравилось. В сборной отличный, дружный коллектив, тепло приняли. Если бы не простуда, вообще бы было все супер.

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Да, я четвертый левый защитник. Но все равно рад, что получил приглашение в сборную Украины. Тренер собирает всех лучших. Я, в принципе, всех киевлян знал, познакомился на сборе с Довбиком и с тренерским штабом команды", – сказал Корниенко в интервью Meta Ratings.

Напомним, сборная Украины проводит заключительный этап подготовки к Евро-2020 в Харькове. Уже 3 июня "сине-желтые" в Днепре проведут товарищеский поединок против Северной Ирландии.

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