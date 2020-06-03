"Кормить игроков мы пока не можем": клуб Первой лиги имеет жесткие ограничения из-за нехватки средств

Главный тренер Кремня Сергей Свистун признал, что подготовка команды далека от полноценной.

"Во время карантина работали в онлайн режиме – присылали игрокам тренировки. Возможно не всю работу выполняли ребята, но они присылали видеоотчеты и видео со взвешивания. Футболисты долгое время работали без мячей, сейчас до 5 июня поработаем с мячом, техникой, чтобы восстановить навыки, ведь трудно два месяца без тренировок.

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Пока собрались местные ребята. Для приезжих игроков есть возможность проживания, однако на питание денег нет. Кормить игроков мы пока не можем. 5 июня в Киеве состоится заседание Совета лиг, где станет известно – продолжаем чемпионат или нет. После этого будем принимать решение о подготовке: в каком режиме тренироваться, какое финансирование питания и медикаментов. Команду никто не покидал. Есть несколько приезжих игроков, но мы пока не можем их вызвать к себе", – заявил Свистун в комментарии официальному сайту клуба.

Добавим, что кременчугский Кремень перед остановкой сезона занимал 13 место Первой лиги, опережая зону вылета на 5 очков.

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