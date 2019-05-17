Коркишко забил за Хатайспор – команда сыграет в плей-офф за право выхода в Суперлигу

Полузащитник Хатайспора Дмитрий Коркишко отличился забитым голом в поединке против Баликесирспора, а его команда сыграет поединки плей-офф за право выхода в высший дивизион.

Турция. Первая лига, 34 тур

Баликесирспор – Хатайспор – 0:3

Голы: Коркишко, 49, Том, 58 (пен.), Гомис, 63

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Хатайспор в рамках последнего 34 тура турецкой Первой лиги встретился на выезде с Баликесирспором, который находится в нижней части турнирной таблицы. Украинец Дмитрий Коркишко появился с первых минут и открыл счет в начале второго тайма. Голы Тома и Гомиса принесли гостям крупную победу.

Несмотря на это, Хатайспор не сумел обойти Денизилспор и сыграет матчи плей-офф за право выхода в Суперлигу. Команда Коркишко набрала 67 очков и заняла 3 место.

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