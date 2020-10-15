Полузащитник Дмитрий Коркишко в ближайшее время официально вернется в СК Днепр-1.

О подписании соглашения сообщает Instagram футбольного агентства Sixteen Football Agency, с которым сотрудничает хавбек.

Динамо просило УПЛ провести матч против СК Днепр-1 в Киеве – дирекция турнира ответила согласием

Игрок уже попал в командную заявку на официальном сайте УПЛ, однако СК Днепр-1 еще не объявил о трансфере.

Напомним, клуб расторг соглашение с Коркишко в начале августа. В прошлом сезоне игрок провел 24 матча за днепрян, записав в свой актив 4 гола и 3 ассиста.

"Рознарядки програвати Динамо не було": під час матчу він пережив клінічну смерть, а потім став легендою Зорі