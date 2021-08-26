Актобе в своем Instagram сообщил о трансфере Дмитрия Коркишко. По информации Transfermarkt, украинец присоединился к казахскому клубу на правах свободного агента.

Ребров выиграл второй матч в чемпионате ОАЭ – Аль-Айн возглавил турнирную таблицу

Игрок будет выступать в новом клубе под 70 номером. Прошлый сезон Коркишко завершил в составе Черноморца, где в 10 матчах отметился 3 голами и 1 ассистом.

Напомним, Дмитрий начинал профессиональную карьеру в киевском Динамо и успел поиграть за Арсенал-Киев, Полтаву, Минск, Черноморец, СК Днепр-1, Гиресунспор и Хатайспор.

Шахтар вистраждав ЛЧ: як пресинг Ковача знищив систему Де Дзербі, але "гірників" врятували яйця старої гвардії