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Коринтианс поставил жесткий ультиматум Сидклею

10:15 97 Читати українською
Коринтианс поставил жесткий ультиматум Сидклею
Сидклей / Фото из открытых источников

Защитник Динамо Сидклей, который на правах аренды выступает в Коринтиансе, никак не может набрать оптимальную форму.

Руководство и тренерский штаб бразильского клуба поставили ультиматум арендованному у Динамо защитнику Сидклею, сообщает издание Meutimao.com.br.

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26-летний футболист должен в кратчайшие сроки улучшить свое физическое состояние, а также привести в норму свой вес и процент жира в организме. Сейчас Сидклей тренируется самостоятельно, проводя весь тренировочный процесс на территории своего дома.

К слову, главный тренер Коринтианса Тьяго Нуньо еще раньше высказывал беспокойство физической формой бразильца, не позвляющей ему использовать весь свой потенциал на футбольном поле.

Напомним, Сидклей вернулся в Коринтианс в январе текущего года, но до паузы на карантин не смог пробиться в основной состав, сыграв лишь в шести официальных матчах. Арендное соглашение с бразильским клубом рассчитано до 31 декабря 2020 года.

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