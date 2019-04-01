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Коринтианс хочет арендовать Веллингтона Нема у Шахтера

21:38 26 Читати українською
Коринтианс хочет арендовать Веллингтона Нема у Шахтера
Веллингтон Нем / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем вскоре может сменить команду.

Коринтианс заинтересован в переходе хавбека донецкого Шахтера Веллингтона Нема, сообщает Yahoo Sports.

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По информации источника, бразильский клуб хочет арендовать игрока до лета следующего сезона. При этом Коринтианс надеется осуществить этот переход бесплатно.

Напомним, Веллингтон Нем перебрался в Шахтер из Флуминенсе в 2013 году. С тех пор хавбек сыграл за "горняков" всего 61 матч, забив 9 голов. В 2017 году дончане уже отпускали игрока в аренду в Сан-Паулу.

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Шахтер Шахтер Веллингтон Нем Веллингтон Нем Коринтианс Коринтианс
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