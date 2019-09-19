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Корейский вундеркинд Валенсии поиздевался над перекладиной на тренировке – мастер-класс по меткости

12:30 45 Читати українською
Корейский вундеркинд Валенсии поиздевался над перекладиной на тренировке – мастер-класс по меткости
Ли Кангин / Фото из открытых источников

Игрок испанской команды Канлин Ли во время подготовки к очередному матчу "провел" мастер-класс для своих одноклубников.

Корейский полузащитник испанской Валенсии Канлин Ли на тренировке команды продемонстрировал невероятную меткость: раз за разом он попадал мячом в перекладину с разной дистанции. Его партнеры по команде пробовали повторить подобный трюк футболиста, однако их удары не были такими же точными. Видео выложил в своем Твиттере болельщик команды.

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Напомним, именно Ли открыл счет в противостоянии за "золото" молодежного мундиаля в матче против Украины. Это был его второй гол на турнире, кроме этого звезда "тигров" отметился четырьмя ассист. Корея заняла второе место чемпионата мира, уступив сборной Украины в финале со счетом 1:3.

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