"Мы приехали за неделю до начала, даже за 9 дней – намеренно, чтобы подготовиться к чемпионату мира, чтобы привыкнуть к климату, ведь это другой континент. Нужно было нормализовать наш сон. Уже прошло 2-3 дня, все замечательно. Я считаю, что все уже высыпаются.

У нас была товарищеская игра с Австралией (2:3) – это замечательный спарринг-партнер. Они – чемпионы Азии, поэтому было интересно с ними сыграть. Считаю, что получилась замечательная игра. Правда, нам было немного тяжеловато, потому что это было на третий день после того, как мы сюда прилетели. Мы еще особо не тренировались – была только одна полноценная тренировка.

Было немного тяжело, но все ребята старались, и по игре можно сказать, что выглядели мы хорошо. Конечно, были ошибки – есть над чем работать. Сейчас мы уже полностью разобрали эту игру, определили наши ошибки. Теперь будем готовиться к чемпионату мира, к первой игре.

Мы еще не разбирали (сборную Кореи) – планируем провести полноценный анализ соперника. Помню, мы ездили в Корею примерно два года назад и играли против этой сборной U-19. Это была мощная команда, и легко против них не будет. Это будет очень сложная игра", – приводит слова Пономаренко Maincast Sport.

Напомним, матч Южная Корея – Украина состоится завтра, 27 сентября. Начало игры – в 23.00 по киевскому времени.

