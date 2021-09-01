"Почему Селезнев вышел на матч без нашивки с картой Украины? Случайность, это не его вина. Он все правильно сказал: ему дали майку, он надел. У нас реально с формой проблема. Если ты даришь майку, то не всегда есть второй комплект. Это уже недоработки не Селезнева, а административного штаба. Должно быть несколько маек с шевронами. Сейчас мало кого интересует игра, всех интересуют околофутбольной игры, скандалы, хайп.

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Женя не виноват. Могу это сказать со стопроцентной уверенностью. Он что, сорвал шеврон, по вашему мнению? Нет конечно. Он нормальный человек. Из него просто делают виновного", – сказал Кополовец в интервью FanDay.

Напомним, в День памяти защитников Украины (29 августа) во время матча Минай – Шахтер (1:1) Селезнев был единственным из закарпатской команды, кто был без нашивки с картой на футболке.

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