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Кополовец: В Карпатах были самые маленькие зарплаты в УПЛ, а мы играли в Лиге Европы против команд, где все миллионеры

15:14 34 Читати українською
Кополовец: В Карпатах были самые маленькие зарплаты в УПЛ, а мы играли в Лиге Европы против команд, где все миллионеры
Михаил Кополовец / Сайт Карпат

Бывший хавбек Карпат Михаил Кополовец рассекретил зарплату, которую получал во время выступлений во Львове.

"После выхода в Лигу Европы 2010/11 подняли в два раза, но зарплаты были очень маленькими. Тогда у нас были самые маленькие зарплаты в УПЛ, 3 тысячи долларов. А мы играли в Лиге Европы против команд, где все миллионеры.

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Плюс бюджет команды был наименьшим в УПЛ. Спрашивали Дедишина, в то время генерального директора, бюджет клуба. Он был 3-4 млн долларов, самый маленький в то время. Его подняли в два раза, потому что команда выросла, выступала в ЛЕ, надо было поднимать зарплаты.

Но у нас тогда такое золотое время было, о деньгах мы не думали. Просто получали нереально удовольствие, лучшее время в нашей жизни, самое эмоциональное. Сел в самолет – полетел в Париж, оттуда в Луганск, потом кубковый матч, потом опять. Грузия, Исландия, Ирландия, Севилья. Мы из самолета не вылезали", – признался Кополовец в эфире Бомбардир.

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Теги
Михаил Кополовец Михаил Кополовец Карпаты Карпаты Лига Европы
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