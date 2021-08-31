"Был момент, когда Кобин хотел убрать Милевского из команды. Я был против этого. Говорю, Вася, если уберешь Артема, то мы только три недели будем разгребать это в интернете. Вспомните, когда Селезнева убрали из Колоса, только об этом и писали. То, что Артем отказался выходить на замену – это правда, был такой момент. Но я был категорически против, чтобы его убрали из команды.

Я не знаю, как бы это повлияло на футболистов, Артем уже влился в коллектив. Поэтому я попросил президента, чтобы он отстоял Милевского. Вася мою позицию слышал. Нас бы многие не понял. Его уже полюбили, он имел серьезную роль в команде. Но, конечно, я Артема не поддерживаю в ситуации, когда он не вышел на замену.

Милевский завершил карьеру игрока, – ТаТоТаке

Помирились ли Кобин с Милевским? Они общались, поговорили. Вася всегда мог набрать Артема. Он такой человек, что если в чем-то неправ, мог набрать и извиниться. Была встреча с президентом по этому поводу. Вася на тот момент был настроен довольно серьезно, но отстояли. Я не хотел большого "кипиша".

Они помирились потом, нормально все было. Я не видел у них проблем. Просто Вася после этого случая говорил, что по-другому смотрел на Артема. Возможно, он перестал ему так доверять. Если тренер выпускает тебя на замену, а ты не выходишь... Тут я понимаю Васю. Он понял, что на этого человека уже нельзя рассчитывать", – сказал Кополовец в интервью FanDay.

Прошлый сезон 36-летний Милевский провел в Минае, сыграв в 10-ти поединках. Источники сообщают, что Артем завершил карьеру футболиста.

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