"Шаран – тренер очень опытный и понятно, что если он пришел в команду, то не просто так – он, скорее всего, выдвинул для себя определенные условия. Это тренер с огромным опытом работы, тем более что он уже был в Ужгороде, и ему там все знакомо.

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Я хорошо знаю Владимира Богдановича, уверен, что какие-то моменты в команде он, безусловно, наладит. Тем более, что менять придется многое. И он, скорее всего, это обсуждал с президентом клуба, в частности, вопрос увеличения бюджета, что однозначно нужно делать. Шаран – не тот тренер, который просто придет себя "жечь". Если он туда идет, значит, с руководством они, неверное, о чем-то договорились. Да и президент Миная, приглашая такого специалиста, понимал, что ему нужны определенные условия", – сказал Кополовец в комментарии FootBoom.

Напомним, на зимнюю паузу Минай ушел на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе всего 10 очков.

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