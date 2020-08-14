Кополовец рассекретил рецепт успеха Миная, вспомнив свою культовую фразу

"Такой огромный регион снова в элите футбола. Заслуженно. Никто не ожидал, но да, это правда. Мы перед каждой игрой ходим в церковь, вы правильно подумали. И бог помогает нам.

Исторический выход команды Кобина в УПЛ и шедевр Ткачука в видеообзоре матча Минай – Волынь

Это наша мечта, хотя мы ее не сильно анонсировали. Не только моя мечта, но и всех футболистов. Это беспрецедентный случай – мы ни в одной лиге не задержались на 2 года. Мы год играли на район, год – на область, год – в любителях, год – во Второй лиге и год – в Первой. А сейчас – УПЛ. Я ничего не... Может, Лига Европы?" – сказал Кополовец в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, в последнем туре Первой лиги Минай одержал волевую победу над еще одним претендентом на повышение в классе – Волынью – и стал победителем турнира. Луцкая команда, в свою очередь, не попала в УПЛ, заняв пятую строчку турнирной таблицы.

Минай выиграл Первую лигу и поднялся в УПЛ, Ингулец выхватил вторую путевку, Рух – также почти в элите, Волынь пролетела