Экс-игрок Карпат Михаил Кополовец признался о своих самых больших премиальных в карьере.

"500 тысяч долларов мы получили за матч против киевского Динамо.

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Выиграли, Шахтер стал чемпионом. Это были нам премиальные от Ахметова. Дыминский где-то 300 тысяч платил. На одного футболиста основного состава получалось по 15-30 тысяч долларов, как когда", – цитирует Кополовца FanDay.

Напомним, в своей карьере футболиста Михаил успел поиграть за Закарпатье, Карпаты, Говерлу, Белшину, Ангайт и Минай.

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