– Миша, вчера ты взорвал мой Instagram. Теперь обязан сходить со мной в церковь.

– Я бы с удовольствием, но сначала ты должна мне исповедоваться. Рассказать все свои проблемы – в чем проблема, ты замужем или нет, есть парень, нет. И тогда мы разрешим твои проблемы. Ты должна мне рассказать все нюансы. Ты же знаешь, что если подойдешь ко мне, мы хорошо поговорим с тобой. А если еще где-то вечером выскочим на кофе, поговорим, то все проблемы решатся. 100%.

"Я найду эту сволочь, и мы с ним разберемся": Кополовцу подсунули номер с сексуальным подтекстом

– Все будет нормально, да?

– Смотря, какая ты будешь откровенная. Мне нужно понять и вникнуть в проблему, которая с тобой произошла.

– Капец произошел.

– Тогда мне придется рассказать.

– Давай так – 3 тысячи лайков под этим видео, и мы с тобой идем в церковь. Окей?

– Пацаны, всего-навсего 3 тысячи лайков. Сначала в церковь, а потом на легкий кофеёк, – настоял Кополовец в разговоре с журналисткой Мариной Машкиной.

"Він ярко жив, сидів у барі в хлам, з дівчатами на колінах, бив свої Ferrari". Найепічніші цитати Михайла Кополовця