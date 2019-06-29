Кополовец поделился амбициозными планами Миная

Спортивный директор закарпатцев Михаил Кополовец рассказал о перспективах команды на ближайшие годы.

"Все ставят задачу. Все готовы попасть в Премьер-лигу. Конечно, мы хотим туда попасть. Но понимаем, что это совсем другой уровень, другая финансовая база. Посмотрите, сколько сейчас команд, которые хотят этого: Ингулец, Волынь, Рух , Арсенал, Металлист. Мы не будем много говорить, а попытаемся играть.

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Это для нас что-то новое. Наши футболисты еще несколько лет назад играли в чемпионате области. О какой Премьер-лиге мы сейчас можем говорить? Готовы ли мы? Конечно, мы хотим туда.

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Нам надо усиливаться, потому что с одними закарпатскими футболистами мы туда не выйдем. Нам нужны футболисты из других регионов. Будем стараться выглядеть достойно", – сказал Кополовец в интервью FootballHub.