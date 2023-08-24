Депутат Закарпатского областного совета Андрей Шекета сообщил, что именитый футболист стал его новым помощником.

"Мы с Михаилом были знакомы давно, ближе познакомились во время наших волонтерских поездок на восток. Он мне будет помогать и подсказывать в определенных моментах в спортивной сфере. Когда мне нужно будет задать вопрос именно спортсмену, а не бюрократу. Именно в этом направлении он мне будет полезен.

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Учитывая то, что у меня до недавнего времени был только один помощник из пяти, я решил предложить Михаилу роль помощника", – пояснил Шекета в комментарии Суспільному. Также он напомнил, что помощники депутатов областного совета, как и сами депутаты областного совета, работают на общественных началах.

Напомним, за свою карьеру 39-летний Кополовец успел поиграть в Закарпатье, Говерле, Карпатах, Белшине, Айнхайте и Минае. Повесил бутсы на гвоздь в 2021 году. Недавно Мирон Маркевич пригласил Михаила в селекционный отдел Карпат.

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