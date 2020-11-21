Спортивный директор закарпатского клуба Михаил Кополовец раскрыл настроение команды перед поединком с СК Днепр-1. Матч пройдет в рамках 10-го тура УПЛ.

"Команда хочет выигрывать. Ни в одном матче мы не уступили по игре – достойно выглядим.

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Хочется побеждать для положительных эмоций. Футболисты работают над тем, чтобы команда выигрывала", – сказал Михаил Кополовец в эфире Футбол News.

Заметим, к матчу Минай и СК Днепр-1 подходят примерно в равных условиях, ведь в турнирной таблице располагаются рядом – днепряне идут 11, закарпатцы – 12. Поединок состоится уже завтра, 22 ноября, начало в 14:00.

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