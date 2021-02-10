"На полях стоит вода. Тренироваться нигде, мы не можем загнать команду на искусственные поля. Информации о переносе тура у нас нет. Если бы перенесли, мы бы остались еще в Турции. Понятно, что футболистам трудно, потому что мы боимся травм, ведь серьезный перепад.

Кобин подтвердил, что Селезнев предлагал свои услуги Минаю

Сейчас не только для нас, но и для всех будет сложно подготовить команду к играм. Тренируемся на стадионе Миная. Сегодня была вторая тренировка, и мы сделали из поля болото. Люди, которые работают со стадионом, говорят, что подготовят его, и мы сможем на нем играть. У нас нет такого снега, как во Львове, или в Киеве.

Сегодня с тренером как раз говорили, что есть место в заявке для меня. Я ему сказал, что если он хочет кого-то другого вместо меня, это не будет проблемой. Для меня главное – результат. Конечно, хочется выйти в Премьер-Лиге, но если тренер видит другого, без проблем. В конце где-то может сыграю.

Федецкий имел предложение возобновить карьеру в клубе УПЛ

Но я не ставлю свои амбиции выше команды. Я прошел все сборы, но сказать, что я 100% усилю команду, не могу. Я давно не играл, но буду стараться. Если у меня не будет сил, я уже завтра закончу с футболом", – цитирует Кополовца "Футбол NEWS".