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Кополовец объяснил, почему Минай не смог удержать своего бомбардира

20:58 139 Читати українською
Кополовец объяснил, почему Минай не смог удержать своего бомбардира
Роберт Гегедош / Сайт Металлиста 1925

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец оценил работу клуба во время зимнего трансферного окна.

"Буквально через несколько дней мы сообщим всем о новых игроках, которых мы подпишем. И они нас усилят, среди них будут закарпатцы.

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Я всегда говорил, что в нашем клубе в приоритете воспитанники местного футбола, но если есть футболист, сильнее их, то именно он будет играть. Это объективно. Гегедош? Скажу откровенно – он считает, что перерос эту команду. Захотел уйти. Поэтому мы его и отпустили. Никого насильно держать не будем", – цитирует Кополовца официальный сайт Миная.

Напомним, Роберт Гегедош был одним из лучших бомбардиров Миная в первой части чемпионата – в его активе 9 голов и три ассиста.

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