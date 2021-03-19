"Вы понимаете, такая тренерская работа. Если нет результата, то все может быть. Но у меня такой информации нет. Поэтому мне трудно это комментировать.

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Но вы знаете, как часто такое случается. Вот я недавно давал интервью – слова перекручивают, вырывают из контекста. Трудно комментировать, правда ли это. Но, конечно же, все может произойти. Такая специфика тренерской работы. Вы поймите, мы все профессионалы, все всё понимают. В любой команде, где не лучшие результаты, есть определенный "напряг". Но последнее решение всегда за президентом.

Ну как можно быть довольным, когда нет результата? Понятно, что есть "напряг"! Трудно что-то комментировать, когда команда не выигрывает, особенно в тех матчах, где нужно брать очки: ФК Львов, Ингулец... Теперь надо брать пункты там, где их еще труднее принять. Это футбол, что тут можно сказать", – цитирует Кополовца Football Hub.

К слову, Минай после 17-ти сыгранных матчей завис над Львовом, который идет последним. У подопечных Кобина только 13 пунктов, а у львовян – 12.

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