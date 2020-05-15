Кополовец назвал условие, при котором завершит карьеру уже в этом году

Хавбек Миная Михаил Кополовец не исключает, что скоро будет отдавать все силы для работы спортивным директором клуба.

Мотивацию экс-игрока львовских Карпат сохранит только выход Миная в элитный дивизион.

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"Конечно, мне хотелось бы еще поиграть в УПЛ. Я этого жду. Если мы туда не выйдем в этом году, я думаю закончу карьеру. Мне 36 лет. Не хочу никого подсиживать. Я никогда Васе Кобину не говорю, что давай , я сыграю", – сказал Кополовец в интервью FootballHub.

Добавим, что опытный хавбек провел 12 матчей в текущем сезоне Первой лиги и забил один мяч. Минай перед перерывом шел на четвертой строчке таблицы, отставая от зоны повышения в классе только по дополнительным показателям.

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