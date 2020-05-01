Кополовец назвал неожиданных виновников в проблемах Карпат

Легенда Карпат, а ныне спортдир Миная Михаил Кополовец признался, кто в его время негативно повлиял на львовский клуб.

"Футболисты начали зарабатывать деньги, начали встречаться с девушками, жениться. И женщины, на мой взгляд, немного все разворошили. Когда все пацаны были в одиночку, все дружили, встречались. Был сплоченный коллектив.

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Да, семья и дети – это самое важное, что может быть, но у каждой женщины разный характер, а у всех футболистов разные зарплаты, премиальные. И началось: "А твой сколько получил, а твой?". Пошло много этих сплетен. Дошло до того, чтобы была свадьба, меня приглашают, а мою девушку – нет. Потому что женщины между собой не общались. Нашу команду испортили женщины", – рассказал Кополовец в программе Бомбардир.

Напомним, Михаил защищал "зелено-белые" цвета в 2007-2015 годах.

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