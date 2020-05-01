toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Кополовец назвал неожиданных виновников в проблемах Карпат

16:46 99 Читати українською
Кополовец назвал неожиданных виновников в проблемах Карпат
Михаил Кополовец / Фото из открытых источников

Легенда Карпат, а ныне спортдир Миная Михаил Кополовец признался, кто в его время негативно повлиял на львовский клуб.

"Футболисты начали зарабатывать деньги, начали встречаться с девушками, жениться. И женщины, на мой взгляд, немного все разворошили. Когда все пацаны были в одиночку, все дружили, встречались. Был сплоченный коллектив.

Кополовец: Сезон доиграть можно, но уровень чемпионата будет ниже нуля

Да, семья и дети – это самое важное, что может быть, но у каждой женщины разный характер, а у всех футболистов разные зарплаты, премиальные. И началось: "А твой сколько получил, а твой?". Пошло много этих сплетен. Дошло до того, чтобы была свадьба, меня приглашают, а мою девушку – нет. Потому что женщины между собой не общались. Нашу команду испортили женщины", – рассказал Кополовец в программе Бомбардир.

Напомним, Михаил защищал "зелено-белые" цвета в 2007-2015 годах.

"Якщо пройдемо Динамо – поголю голову": кіпера Миная тренували Берті Фогтс і Просінечкі, Аїлтон дражнив джипом

blog_ava
"Із Лобановським я погарячкував": карколомне життя легенди Динамо – Кубок світу, бунт і смертельна пригода в Африці
12:30
361
Теги
Михаил Кополовец Михаил Кополовец Минай Минай Карпаты Карпаты
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
21
мин
Унион Берлин
16:30
Падерборн
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук