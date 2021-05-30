"Я бы так не стал утверждать. Ведь перед командой была поставлена скромная задача: удержаться в элите, а уже в следующем году ставить перед собой серьезные цели. В том, что весной мы резко притормозили, есть, как объективные, так и субъективные причины.

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К сожалению, перед началом второй половины чемпионата неожиданно из строя выбыла почти вся линия обороны, а учитывая наши финансовые возможности, мы могли рассчитывать на приглашение разве что, образно говоря, сбитых летчиков.

На мой взгляд, недоработки были на всех уровнях. Имел место системный сбой. Взять того же Кобина. Убежден, что он перспективный тренер, но ему банально не хватало опыта работы на уровне УПЛ, к тому же, рядом не нашлось грамотного советчика. Это касается и моей работы. Мы все достаточно быстро убедились, что в Премьер-лиге необходимо учитывать каждую мелочь", – отметил Кополовец в интервью meta-ratings.

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