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Кополовец назвал два варианта для Миная в выборе домашнего стадиона в УПЛ

09:23 144 Читати українською
Кополовец назвал два варианта для Миная в выборе домашнего стадиона в УПЛ
Михаил Кополовец / фото: ФК Минай

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец рассказал, где закарпатский клуб будет проводить домашние матчи в случае выхода в УПЛ.

"Сейчас клуб сводит тренажерный зал, а в будущем построим рекреационный центр с сауной и бассейном. Наш стадион вмещает лишь две тысячи зрителей.

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В самом начале, когда основывали клуб, никто не думал, что мы будем бороться за выход в премьер-лигу. Но даже попав в элиту, команда останется в родном Минае. Максимум, на что мы согласимся – проводить домашние матчи в Ужгороде", – рассказал Копловиц в комментарии Експрес.

Добавим, что Минай занимает пятое место в Первой лиге, имея в активе 37 очков. Лидер первенства Рух имеет лишь на 2 пункта больше.

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Теги
УПЛ Минай Минай Михаил Кополовец Михаил Кополовец Первая лига
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