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Кополовец энергичным танцем зажег в ночном клубе

21:34 49 Читати українською
Кополовец энергичным танцем зажег в ночном клубе
Михаил Кополовец / ФК Минай

Полузащитник и спортивный директор Миная Михаил Кополовец оригинально развлекся в ночном клубе.

Полузащитник и спортивный директор по совместительству Миная Михаил Кополовец по окончании сезона отправился в заслуженный отпуск.

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Эпатажный футболист посетил ночной клуб и выложил смешное видео, на котором Кополовец энергично танцует.

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