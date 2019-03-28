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Кополовец: Хочу играть в футбол, пока есть здоровье

06:30 38 Читати українською
Кополовец: Хочу играть в футбол, пока есть здоровье
Михаил Кополовец / ФК Минай

Полузащитник и спортивный директор Миная Михаил Кополовец рассказал, как совмещает две должности.

"Ну, я и так эту работу делал... Так вышло, что у меня больше опыта в украинском футболе, чем у ребят, которые финансируют нашу команду, поэтому, в принципе, эту должность и занимал, только был будто "в тени". Так что, в моей карьере ничего не изменилось – только теперь все более официально.

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У меня было условие, что я хочу продолжать играть в футбол, пока есть здоровье. Не представляю себя без футбола: меня тянет играть, бегать. Самое главное, что есть желание, и еще могу команде помочь, подсказать что-то молодым футболистам. Поэтому заканчивать карьеру пока рано. Если бы нельзя было совмещать – отказался бы от должности спортивного директора", – сказал Кополовец Sport Arena.

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Михаил Кополовец Михаил Кополовец Вторая лига Минай Минай
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