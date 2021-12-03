"У меня никогда не было варианта с Минаем. Мишка (Кополовец, – прим.) говорит такую хрень на всю страну.

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Он такое говорит, что мне иногда страшно, бл*ть. Он рассказывает, что звал меня в Минай. Не звал он меня в Минай. Звонит и говорит: "Там это", я отвечаю: "Миша...".

Я его люблю и уважаю, он мой бывший партнер по команде (по Карпатам, – прим.). Но надо убирать 50% из того, что он говорит, бл*ть. Он, как начнет говорить, бл*ть, страшно становится", - рассказал Гладкий в программе BurBuzz.

Напомним, Кополовец работал спортивным директором Миная с 2018 по 2021 годы.

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