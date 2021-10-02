"Я считаю, что Кобин качественно делал свою работу. С тем материалом и бюджетом, который у него был, он делал все, что мог. За 2-3 месяца создать команду очень сложно. Он даже не знал, в каком турнире эта команда будет играть – в УПЛ или Первой лиге. Есть президент клуба, он решает.

Спортивный директор Миная подошел к Кобину и сказал, что он не будет проводить тренировку, – Цымбал

Вася – неординарный человек. У него такой стиль, он меняет состав, дает шанс то одним, то другим. Это такой стиль работы. Он имеет право на жизнь? Конечно. Если вы ему не доверяете – хорошо, президент решал сделать так. У Кобина же были неплохие матчи. С Черноморцем сыграли 2:2, побеждая 2:0, но неплохо играли. Где-то не повезло. Если так, то ему надо менять место работы и двигаться дальше.

Для Селезнева уход Кобина – серьезный удар, так как его приглашал Вася. Кобин доверял Евгению, привел его в команду. У Селезнева серьезный авторитет. Сложно сказать, кто будет следующим тренером", – поделился Кополовец в интервью Tribuna.

Напомним, Кобин уже прощался с Минаем в марте этого года, но летом принял решение вернуться к закарпатского клуба. После 9-ти туров УПЛ Минай расположился на 15-й строчке.

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