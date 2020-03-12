toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Кубок Украины
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ КОРОНАВИРУС ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР ЛИВЕРПУЛЬ - АТЛЕТИКО

Кополовец: Бог помогает Минаю, а президент насыпает премию – вот это счастье футбольное

15:18 115 Читати українською
Кополовец: Бог помогает Минаю, а президент насыпает премию – вот это счастье футбольное
Михаил Кополовец / фото из открытых источников

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец подытожил матч 1/4 финала Кубка Украины против Ингульца, в котором закарпатцы победили в серии пенальти.

"Эмоциональная очень игра. Что случилось? Не знаю, дотерпели. Ингулец – хорошая команда с серьезным опытом, в прошлом сезоне играли в финале Кубка. Мы молодая команда, немного необузданная. Еще много футболистов, которые не играли на этом уровне. Бог помогает нам.

Голкипер Миная стал героем кубкового матча против Ингульца – он отразил три пенальти и реализовал свою попытку

Когда команда побеждает – все довольны. Болельщики довольны, президент насыпает премию – вот это счастье футбольное", – сказал Кополовец в эфире Футбол NEWS.

Напомним, основное и дополнительное время матча Минай – Ингулец завершились со счетом 1:1. В серии пенальти победу праздновала команда из Закарпатской области – 6:5.

Минай в драматической серии пенальти одолел Ингулец и стал первым полуфиналистом Кубка Украины

blog_ava
ПСЖ – Боруссия Д – 2:0 – видео голов и обзор матча
00:45
1482
Теги
Кубок Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Защитник Ювентуса Ругани заболел коронавирусом
    Італія — 00:24837 Защитник Ювентуса Ругани заболел коронавирусом
5
час
:
18
мин
Вольфсбург
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук