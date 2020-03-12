Кополовец: Бог помогает Минаю, а президент насыпает премию – вот это счастье футбольное

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец подытожил матч 1/4 финала Кубка Украины против Ингульца, в котором закарпатцы победили в серии пенальти.

"Эмоциональная очень игра. Что случилось? Не знаю, дотерпели. Ингулец – хорошая команда с серьезным опытом, в прошлом сезоне играли в финале Кубка. Мы молодая команда, немного необузданная. Еще много футболистов, которые не играли на этом уровне. Бог помогает нам.

Голкипер Миная стал героем кубкового матча против Ингульца – он отразил три пенальти и реализовал свою попытку

Когда команда побеждает – все довольны. Болельщики довольны, президент насыпает премию – вот это счастье футбольное", – сказал Кополовец в эфире Футбол NEWS.

Напомним, основное и дополнительное время матча Минай – Ингулец завершились со счетом 1:1. В серии пенальти победу праздновала команда из Закарпатской области – 6:5.

Минай в драматической серии пенальти одолел Ингулец и стал первым полуфиналистом Кубка Украины