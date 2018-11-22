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Кополовец – о своей новой должности в Минае: На клуб ждет много сюрпризов и интересных трансферов

07:30 1 Читати українською
Кополовец – о своей новой должности в Минае: На клуб ждет много сюрпризов и интересных трансферов
Михаил Кополовец / Фото из соцсетей

Новоиспеченный спортивный директор закарпатского Миная Михаил Кополовец прокомментировал свое назначение.

"Очень благодарен руководству клуба за такое предложение. Сразу скажу, я не завершаю карьеру. У меня есть силы и желание продолжать играть, помочь команде. Если это где-то будет мешать моим основным обязанностей, то, конечно, где-то пропущу тренировки: это же надо будет быть на встречах, просмотрах и тому подобное.

Кополовец стал спортивным директором Миная

Но думаю, справлюсь. Я очень люблю футбол! Если бы стоял вопрос: быть спортдиректором или футболистом, то выбрал бы второе.

У меня есть множество креативных идей, которые я бы реализовал в жизнь. Думал об этом еще будучи футболистом. Сразу говорю: ждите сюрпризов! И новые интересные трансферы.

Конечно, для нас приоритет – воспитанники закарпатского футбола, но будем приглашать и из других регионов. Нас очень интересует молодежь. Но, чтобы выполнить те задачи, которые перед нами ставит руководство, следует приглашать также качественных исполнителей и из-за пределов Закарпатья", – цитирует Кополовца официальный сайт клуба.

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Михаил Кополовец Михаил Кополовец Вторая лига Минай Минай
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