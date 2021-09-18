Ливерпуль без проблем разгромил Кристал Пэлас в 5-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Уже в дебюте Ливерпуль должен был выводить вперед Жота, но не попал в почти пустые ворота в лучших "традициях" Вернера. Мастер-класс обоим показал Мане, который открыл счет во встрече. Для самого Садьйо это был 100-й мяч в футболке Ливерпуля.

Ливерпуль разгромил Кристал Пэлас и вышел на первую позицию, Ман Сити без Зинченко расписал ничью с Саутгемптоном

Удвоил преимущество мерсисайдцев Салах, а поставил точку во встрече Кейта шедевральным ударом слета. Подопечные Клоппа с 13 очками возглавили турнирную таблицу АПЛ, Кристал Пэлас, имея в активе 5 зачетных баллов, идет четырнадцатым.