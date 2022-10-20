Интер порадовал своих болельщиков еще одним комплектом формы на кампанию, которая уже началась.

Фотографии с презентации экипировки опубликованы в соцсетях и на официальном сайте "нерадзурри".

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Дизайнеры будто вдохновлялись формой сборной Украины. Футболка и шорты полностью желтого цвета, который разбавляют голубо-черные полосы на рукавах и воротнике. Поставщиком экипировки для миланского гранда остается компания Nike.

Напомним, сейчас Интер идет только на седьмой строчке Серии А, однако имеет отличные шансы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

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