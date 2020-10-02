Копенгаген устроил "Шоу Бенни Хилла" в Лиге Европы – парад курьезов и дикости вывел в групповой этап обидчика Колоса
Игровой день в Лиге Европы подарил немало сенсаций и по-настоящему сюрреалистических моментов. Один из них организовал датский Копенгаген в домашнем матче против хорватской Риеки (0:1)
Определение "привезти гол в свои ворота" получил новое значение на 20-й минуте поединка Лиги Европы.
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Быстрая контратака хорватов началась в центре поля. Далее один из защитников в подкате сбил не оппонента, а партнера по команде, голкипер не смог помешать форварду пробить, а когда мяч попал в перекладину, то Петер Анкерсен неуклюже оформил автогол.
Этот гол оказался единственным в поединке и вывел Риеку в групповой этап Лиги Европы. В предыдущем раунде хорватский клуб выбил Колос из Ковалёвки.
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