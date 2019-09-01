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Копенгаген потерпел первое поражение в чемпионате Дании – команда сыграет против Динамо в Лиге Европы

19:35 11 Читати українською
Копенгаген потерпел первое поражение в чемпионате Дании – команда сыграет против Динамо в Лиге Европы
Копенгаген / Фото Allan Høgholm

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы не на шутку встревожило Копенгаген.

Чемпионат Дании, 8-й тур

Ольборг – Копенгаген – 1:0

Гол: Куск, 18

Лига Европы 2019/20: календарь матчей Динамо

Уже в начале матча хозяева шокировалы Копенгаген забитым голом. Точным ударом отметился Каспер Куск. Несмотря на попытки гостей отыграться, этот мяч стал единственным во встрече и принес столичному клубу первое поражение в сезоне 2019/20.

После 8-ми туров гости продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата Дании.

Напомним, Копенгаген попал в группу В Лиги Европы, где сыграет против киевского Динамо, Мальме и Лугано.

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