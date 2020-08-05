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Копенгаген опозорил Истанбул Башакшехир и завоевал путевку в четвертьфинал Лиги Европы

22:04 - Читати українською
Копенгаген опозорил Истанбул Башакшехир и завоевал путевку в четвертьфинал Лиги Европы
Копенгаген – Истанбул Башакшехир – 3:0

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы Истанбул Башакшехир на выезде разгромно уступил Копенгагену. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

4’ Йонас Винн
53’ Йонас Винн
62’ Расмус Фальк
 
4’ Йонас Винн
53’ Йонас Винн
62’ Расмус Фальк

Истанбул Башакшехир и Копенгаген встретились в битве за место в четвертьфинале. В первом матче минимально победили турки, потому хозяев устраивала только победа с преимуществом в два мяча. Уже на 4-й минуте Йонас Винн выпрыгнул перед защитником и головой замкнул прострел в штрафную – 1:0. Весь первый тайм игроки Истанбула пытались создавать моменты, но защита соперника разрушала все атаки еще в зародыше.

После перерыва хозяева получили шанс выйти вперед благодаря пенальти, который был назначен за игру рукой в штрафной площадке. Его реализовал тот же Винн, записав на свой счет дубль. Окончательно надежды турок на путевку в четвертьфинал похоронил Расмус Фальк на 62-й. Он опередил защитника, вышел на ударную позицию и пробил низом между двух защитников. Более голевых моментов в матче не было и финальный свисток зафиксировал разгромную победу Копенгагена – 3:0.

Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в четвертьфинал Лиги Европы в матче с удалениями и дублем Мораеса

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Лига Европы Копенгаген Копенгаген Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир Копенгаген - Истанбул Башакшехир
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