Экс-тренер Яремчука подписал с датчанами контракт, рассчитанный до лета 2024 года, сообщает официальный сайт Копенгагена.

Наставник Гента отметил неожиданный аспект в игре Яремчука

"Нужно было что-то совершенно необычное, чтобы соблазнить меня на новый вызов прямо сейчас, но возможность стать главным тренером Копенгагена, пожалуй, появится только один раз в моей карьере.

Конечно, я внимательно следил за Суперлигой, находясь в Бельгии, а также видел много матчей Копенгагена. Я знаю, что поступаю в великого клуба, в котором есть талантливые люди вокруг меня, и это место стоит на прочной основе", – поделился Торуп в комментарии пресс-службе.

К слову, Копенгаген сейчас расположился на 8 месте в чемпионате Дании, имея в активе 10 очков. Летом Торуп покинул Гент из-за неудовлетворительных результатов.

Як Борусія рве Бундеслігу – Гладбах може впіймати Шахтар у пастку, але й подарувати українцям великий шанс на ЛЧ