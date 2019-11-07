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Копенгаген – Динамо: где смотреть матч Лиги Европы

12:22 183 Читати українською
Копенгаген – Динамо: где смотреть матч Лиги Европы
Копенгаген – Динамо: где смотреть матч Лиги Европы – трансляция 7 ноября 2019

Копенгаген принимает киевское Динамо в 4-м туре ЛЕ 2019/20. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

 

Матч, как и онлайн-трансляция Копенгаген – Динамо на "Футбол 24", стартует 7-го ноября в 19:55. В Киеве эти команды разошлись миром 1:1. Команда Михайличенко продолжает удерживать беспроигрышную серию, которая уже составляет 11 матчей. Динамовцы не имеют права на поражение, ведь дважды сыграли вничью после стартовой победы и рискуют покинуть даже второе место.

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Копенгаген набрал приличную форму. После серии неудачных матчей в датской Суперлиге команда Сольбаккена выиграла на внутренней арене 4 раза подряд, а также ни в чем не уступила киевлянам на НСК Олимпийский. "Это будет крутой бой", – анонсируют игроки соперника.

Копенгаген – Динамо: где смотреть матч онлайн

Игру будет транслировать "Футбол 1", начиная с 19:50. На этом же канале в 19:00 стартует предматчевая студия "Путь в Гданьск". Кроме этого, "Футбол 24" проведет прямую онлайн-трансляцию матча Копенгаген – Динамо.

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Копенгаген – Динамо: анонс матча Лиги Европы
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